رسميًا.. غزل المحلة يعين محمد عظيمة مستشارًا فنيًا للنادى

أعلن نادي غزل المحلة، تعيين محمد عظيمة مستشارًا فنيًا لزعيم الفلاحين، بداية من اليـوم الخميس الموافق 16 /11 /2023.

ويشارك نادي غزل المحلة، حاليا في دوري القسم الثاني "دوري المحترفين"، في نسخته الأولى، عقب هبوطه من دوري الأضواء والشهرة الموسم الماضي "2022/ 2023".

وجاء اختيار مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس/ وليد خليل لمحمد عظيمة، تلبية لطموحات الجماهير ومجلس الإدارة وتصحيح مسار الفريق بالعودة السريعة مجددًا لمكانه الطبيعي بين الكبار بالدوري الممتاز.

يعتبر أول لاعب محترف مصري في الدوري الألماني، حيث كانت بداية مسيرته الاحترافية من خلال اللعب بصفوف كولن الألماني عام 1994 ثم انتقل لصفوف فريق أرمينيا بيلفيلد عام 1996، وخاض بعدها تجربة احتراف بصفوف أولسان الكوري.

وعلميًا يتسلح عظيمه بحصولة علي بكالوريوس تربية رياضية فضلًا عن حصوله على عدد من الشهادات في علم تدريب كرة القدم

مع الحصول علي أعلي شهادة تدريب من الاتحادين الألماني والأوروبي، ثم حصل علي الرخصة التدريبية (B) من الاتحاد الألماني لكرة القدم

وحصولة علي الرخصة الدولية لإعداد الناشئين.

من ثم حصوله علي الرخصة A

عظيمه، عمل أيضا بالتدريب مع بداية الألفية، من خلال تولي قيادة فريق كولن تحت 20 عاما، وعاد للقاهرة للعمل في قطاع الناشئين بالأهلي حتى موسم 2007-2008، ثم انتقل لتدريب فريق الحسين أربد الأردني وبعدها تولى القيادة الفنية لمنتخب شباب الأردن وكذلك منتخب شباب عمان موسم 2011-2012، قبل عودته إلى العمل في الدوري الأردني مرة أخرى، حيث قام بتدريب فريق الفيصلي، وعاد إلى مصر وتم تعيينه مديرا لقطاع البراعم في الأهلي.

وتولى عظيمه، منصب المدرب العام للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع الهولندي مارتن يول، وبعد انتهاء تلك التجربة عاد للعمل في ألمانيا من جديد، فضلًا عن توليه منصبًا بالاتحاد الألماني لكرة القدم، ومحاضرًا دوليًا لدي الاتحـاد الدولي لكـرة القدم (فيفا).