الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. غزل المحلة يعين محمد عظيمة مستشارًا فنيًا للنادى

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة، تعيين محمد عظيمة مستشارًا فنيًا لزعيم الفلاحين، بداية من اليـوم الخميس الموافق 16 /11 /2023.

ويشارك نادي غزل المحلة، حاليا في دوري القسم الثاني "دوري المحترفين"، في نسخته الأولى، عقب هبوطه من دوري الأضواء والشهرة الموسم الماضي "2022/ 2023".

وجاء اختيار مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس/ وليد خليل لمحمد عظيمة، تلبية لطموحات الجماهير ومجلس الإدارة وتصحيح مسار الفريق بالعودة السريعة مجددًا لمكانه الطبيعي بين الكبار بالدوري الممتاز.

 يعتبر أول لاعب محترف مصري في الدوري الألماني، حيث كانت بداية مسيرته الاحترافية من خلال اللعب بصفوف كولن الألماني عام 1994 ثم انتقل لصفوف فريق أرمينيا بيلفيلد عام 1996، وخاض بعدها تجربة احتراف بصفوف أولسان الكوري.

وعلميًا يتسلح عظيمه بحصولة علي بكالوريوس تربية رياضية فضلًا عن حصوله على عدد من الشهادات في علم تدريب كرة القدم 

مع الحصول علي أعلي شهادة تدريب من الاتحادين الألماني والأوروبي، ثم حصل علي الرخصة التدريبية (B) من الاتحاد الألماني لكرة القدم 

وحصولة علي الرخصة الدولية لإعداد الناشئين.

من ثم حصوله علي الرخصة A

عظيمه، عمل أيضا بالتدريب مع بداية الألفية، من خلال تولي قيادة فريق كولن تحت 20 عاما، وعاد للقاهرة للعمل في قطاع الناشئين بالأهلي حتى موسم 2007-2008، ثم انتقل لتدريب فريق الحسين أربد الأردني وبعدها تولى القيادة الفنية لمنتخب شباب الأردن وكذلك منتخب شباب عمان موسم 2011-2012، قبل عودته إلى العمل في الدوري الأردني مرة أخرى، حيث قام بتدريب فريق الفيصلي، وعاد إلى مصر وتم تعيينه مديرا لقطاع البراعم في الأهلي.

وتولى عظيمه، منصب المدرب العام للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع الهولندي مارتن يول، وبعد انتهاء تلك التجربة عاد للعمل في ألمانيا من جديد، فضلًا عن توليه منصبًا بالاتحاد الألماني لكرة القدم، ومحاضرًا دوليًا لدي الاتحـاد الدولي لكـرة القدم (فيفا).

محمد عظيمة
غزل المحله محمد عظيمه الدوري الممتاز تعيين محمد عظيمه مستشار ا فني ا دوري الأضواء والشهرة

مواد متعلقة

دوري المحترفين.. أسوان يهزم مكادي 3-2 وبترول أسيوط يفوز على غزل المحلة

الشوط الأول| أسوان يتقدم على مكادي 2-1.. وبترول أسيوط يتفوق على غزل المحلة بهدف

دوري المحترفين ..غزل المحلة يهزم القناة 2-1 ووادي دجلة يفوز على بروكسي

دوري المحترفين.. غزل المحلة يستضيف القناة في مباراة قمة وراية يواجه النجوم

الأكثر قراءة

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

نصف مليون جنيه فى شهرين.. مفاجأة فى واقعة سرقة مصفف شعر شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس