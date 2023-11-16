الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالرازق: للموت لذة عند الصالحين

الشيخ رمضان عبد
الشيخ رمضان عبد الرازق

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين فانية وروح خالدة، فالموت يعني أن المدة الزمنية لهذا الجسد انقضت وتصعد الروح للبرزخ ويعود الجسد للأرض.

لقاء الله قريب 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن سكرات الموت لا تعني العذاب، وهذه ثقافة خاطئة، فالقرآن والسنة أكدا غير هذه الأقاويل.

وأضاف في حديثه، أنه قد يكون للموت لذة، ولهذا جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك، حيث قال الله سبحانه وتعالى" ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة"، وفي آية أخرى “يا آيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية”.

سكرات الموت

وأشار إلى أن كلمة سكرات جاءت من كلمة سكر وهى تعني الإغلاق، أي الإغفال عن الرجوع للدنيا، لذا يمكن القول إن للموت لذته عند الصالحين.

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