الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس باللد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تكريس كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس باللد، وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي الذي يُقرأ منه بشكل يومي على مسامع الاقباط بواسطة كهنة الكنائس في كل قداس إلهي، إنه في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس الجليل والشهيد العظيم جاؤرجيوس الكبير بمدينة اللد.

وأضاف" السنكسار"، أجرى الله في الكنيسة من العجائب الباهرة والآيات الشائعة في البر والبحر، حتى إن الملك دقلديانوس لما سمع بصيتها أرسل اوهيوس رئيس جنده ومعه بعض الجند لهدمها، فتقدم هذا بكبرياء إلى حيث أيقونة القديس جاؤرجيوس، وبدا يستهزئ بالنصارى وبالقديس.

حادثة ضرب القنديل

وكان بيده قضيب، ضرب به القنديل الذي أمام صورة القديس فكسره، فسقطت منه شظية علي رأسه فغشيته رعدة وخوف وسقط طريحا علي الأرض، فحمله الجند ومضوا به إلى بلادهم وقد علموا إن هذا نتيجة سخريته بهذا الشهيد العظيم، ومات اوهيوس في الطريق ذليلا فطرحوه في البحر.

ولما علم الملك دقلديانوس بذلك غضب، وعزم إن يمضي هو إلى هذه الكنيسة ويهدمها، ولكن الرب لم يمهله حتى يتمم ما كان قد عقد العزم عليه فضربه بالعمي، وأثار عليه أهل المملكة وانتزعها منه، وأقام بعده قسطنطين الملك البار، وفتح أبواب الكنائس وابتهجت المسكونة والكنائس، وخاصة كنيسة الشهيد العظيم كوكب الصبح القديس جاؤرجيوس.