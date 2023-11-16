الخميس 16 نوفمبر 2023
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نبيل فرج: الكشف الدورى لأمراض القلب يبدأ بعد سن الأربعين

الدكتور نبيل فرج
الدكتور نبيل فرج

قال الدكتور نبيل فرج، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، إن الاكتشاف المبكر لأمراض القلب أمر مهم جدًا من أجل تحديد العلاج المناسب.

وأضاف فرج، خلال حواره لبرنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "دائمًا ننصح الناس الذين لديهم عوامل تؤدي إلى أمراض القلب مثل الضغط العالي والسكر والسمنة أو عامل وراثي مثل القرابة من الدرجة الأولى والثانية بضرورة عمل فحوصات للتأكد هل يعانون من مشكلات في القلب أم لا".

وتابع أن الكشف الدوري أيضًا أمر مهم جدًا، مضيفًا: "لو واحد طبيعي تمامًا ننصح بأنه بداية من سن الأربعين يبدأ فحص نفسه وقلبه، في ناس تشوفها تقول صحتها كويسة وزي الفل، لكن عند الكشف نكتشف المشاكل مثل الضغط والسكر".

كما أكد أن العامل الوراثي عامل قوي جدًا من ضمن العوامل التي تؤثر على انتقال الأمراض عمومًا وليس القلب فقط، مشيرًا إلى أن زواج الأقارب في الخارج ممنوع لأنه قد يرتبط بإصابة الطفل بالأمراض التي لم تظهر عند الأب والأم.

واستكمل: “عوامل تصلب الشرايين تتمثل في الضغط المرتفع والكوليسترول العالي والسكر اللي هى حياة الكسل، هنا العامل الوراثي ليس الوحيد، إنما هناك عوامل أخرى شديدة الخطورة”.

العامل الوراثي غير قابل للتعديل، لكن هناك 4 عوامل أخرى قابلة للتعديل من السكر والضغط والكوليسترول والسمنة".

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