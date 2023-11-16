قانونية مستقبل وطن: منح مرشحى الرئاسة 100 دقيقة قرار حكيم من الشركة المتحدة

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية، لكى يتمكن من تقديم نفسه وبرنامجه الانتخابي للمواطنين وكي يتعرف المواطنون في الوقت نفسه على المرشحين بشكل كامل وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم للمشكلات التي تواجه الوطن وكيفية وآلية مواجهتها.

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن هذا القرار يدعم اختيارات المرشحين بناء على رؤية سليمة، منوهًا إلى أن هذا القرار يعكس الصورة المُثلى للإعلام فى الجمهورية الجديدة، واستكمالًا لفتح الشركة جميع نوافذها الإعلامية أمام المرشحين لعرض برامجهم، منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية، حيث استضافت جميع القنوات التابعة للشركة المرشحين للرئاسة وممثليهم.

وأشار عبداللطيف، إلى أن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يعزز من فرص المواطنين في التعرف أكثر على المرشحين للرئاسة خاصة في ظل التوجهات المختلفة التي يعبرون عنها، خاصة أننا أمام استحقاق انتخابي يمثل أهمية كبيرة في تاريخ الحياة السياسية والشعب المصري، متابعًا: "أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين منذ إعلان القائمة النهائية لأسماء ورموز المرشحين، كما أنها تبذل جهودًا كبيرًة من أجل وضع المواطن أمام الصورة الكاملة" حتى يتمكن من تحديد موقفه واختيار رئيس يستطيع قيادة مصر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والمنطقة والعالم.

من جانبه ثمّن الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، مشيرًا إلى أن القرار يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في التعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية وتعريف المواطنين بما لديهم من أفكار ورؤى لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقال "محسب"، إن القرار يأتي تأكيدًا لموقف الشركة المتحدة الذي أعلنته منذ اليوم الأول للسباق الانتخابي بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، كما أنها حافظت على حق المواطن في المعرفة وإتاحة الفرصة أمامه للتعرف على جميع المرشحين وتقييم برامجهم وأفكارهم لاختيار الشخص المناسب لإدارة البلاد.

وأكد النائب أيمن محسب أن العملية الانتخابية تسير حتى الآن بشفافية تامة، في ظل التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالحياد والنزاهة الشفافية، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستكون نموذجًا للديمقراطية، مطالبًا جميع المرشحين باستغلال الفرصة في تقديم أنفسهم وما يملكونه من أفكار وبرامج ورؤى للشعب المصري.