الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشكر "المتحدة"

وجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على منحها كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية مجانية للترويج للبرامج الرئاسية.

وأشات الحملة في بيانها، إلى توجيه الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرارها بمنح كل مرشح رئاسي “100 دقيقة إعلانية مجانًا بالكامل بالتساوي بكافة وسائلها”، وذلك دعمًا وتشجيعًا للعملية الانتخابية، وتشجيعًا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أشارت في بيان أمس، إلى أنه "في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية، قررت المتحدة للخدمات الإعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي عدد (100 دقيقة إعلانية) بالتساوي، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعًا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين".

يأتي ذلك دعمًا وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعًا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الانحياز إلى أحد، وتؤكد المتحدة أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.