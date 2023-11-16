الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استلام وبناء 520 مدرسة بتكلفة 2 مليار و435 مليون جنيه في أسيوط

إنشاء وتطوير مدارس
إنشاء وتطوير مدارس

شهد قطاع التعليم بمحافظة أسيوط تغيرا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء في المدارس التي تم إنشائها حديثا ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافة داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس حيث تم استلام وبناء 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصل دراسي بتكلفة 2 مليار و435 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس للطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

هذا وقد شهدت محافظة أسيوط إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط بتكلفة 14 مليون جنيه على مساحة 4387 متر وتضم 56 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وذلك في إطار سعي المحافظة لبناء مدارس جديدة لتخفيض الكثافات الطلابية في الفصول.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس وجهود الدولة الداعمة لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها لصالح المواطن ورفعة شأنه يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوقًا لافتًا إلى أن التعليم قبل الجامعي يعد من أهم القطاعات التي حظيت بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تغيرات العصر الحديث ومواجهة تحديات المستقبل بإعتباره أحد المحاور المهمة للجمهورية الجديدة.

حياة كريمة تساهم في بناء 491 مدرسة بقيمة 2 مليار جنيه

وأوضح المحافظ أن قطاع التعليم بأسيوط حظى بنصيب كبير من الاهتمام وهذا الأمر ظهر جليًا خلال العشر سنوات الماضية من خلال إنشاء عدد ضخم من المدارس ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول حيث بلغ إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الابنية التعليمية بإجمالي 412 فصل دراسي ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناءها وإستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليون.

هيئة الابنية التعليمية تسعي لتخفيض الكثافات داخل الفصول

وأشاد محافظ أسيوط بحجم الإنجازات التي تحققت في قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة في عهد فخامة الرئيس السيسي الذى أعطى أولوية خاصة لمحافظات الصعيد لتعويضها عن سنوات التهميش وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م مشيدًا بدور الهيئة العامة للابنية التعليمية والجهود المبذولة في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة بقرى ونجوع المحافظة ضمن خطة الهيئة السنوية لمواجهة الزيادة في الكثافة الطلابية داخل الفصول وهي واحدة من المشكلات التي واجهت الدولة خلال السنوات السابقة وتغلبت عليها ببناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة بالفعل حتى تسير العملية التعليمية على أكمل وجه ولتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس والقضاء على تعدد الفترات الدراسية خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجًا ذات الكثافات الطلابية العالية وأصبح شعار "التعليم أولا" الذي رفعته القيادة السياسية واقعًا ملموسًا من أجل ضمان جودة تعليمية متميزة.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لا تألو جهدًا في العمل على تخصيص أراضي لإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في إعداد الطلاب المتقدمين لمراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلى الاستمرار في توسعة وإحلال وتجديد المدارس القديمة بإعادة إنشاء مباني جديدة بها عدد فصول أكبر لتخفيض كثافة أعداد الطلاب مؤكدًا أن هذا هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتحقيق جودة التعليم لأبنائها خاصة في القرى الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى إنه في إطار حل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس هذا العام 2023/2024 تم فتح من 67 قاعة جديدة بالمدارس تتضمن 45 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و22 قاعة بالمدارس الخاصة لاتنمو لاستيعاب التلاميذ الجدد ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحفاظًا على سير العملية التعليمية وانتظامها وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

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قطاع التعليم بمحافظة أسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنشاء المدارس الجديدة الإحلال والتجديد وصيانة المدارس وخفض الكثافة داخل الفصول

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