تقارير أمريكية: واشنطن لم تتمكن من تحديد تفاصيل عمليات حماس بمستشفى الشفاء

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، إن واشنطن لم تتمكن من تحديد تفاصيل عمليات حماس المزعومة في مستشفى الشفاء.

وقالت الصحيفة: “نشرت إسرائيل لقطات من أكبر مستشفى في غزة يوم الأربعاء قالت إنها تثبت أن الموقع يستخدمه نشطاء حماس”.

وأظهرت اللقطات جناح التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى الشفاء المترامي الأطراف في مدينة غزة، حيث قالت إسرائيل إنها عثرت على بنادق آلية وقنابل يدوية وزي عسكري وسترة قتالية عليها شارة الجناح العسكري لحماس.

وفي مقطع فيديو، أشار متحدث عسكري إسرائيلي إلى جهاز كمبيوتر محمول وجهاز راديو تكتيكي محمول ومجموعة من الأقراص كدليل على وجود مركز قيادة لحماس في المستشفى، على الرغم من أن شاشة الكمبيوتر المحمول كانت غير واضحة ولم يحدد ما تم العثور عليه.

الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات بمجمع الشفاء الطبي في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر عدة جرافات عسكرية بمجمع الشفاء الطبي في القطاع.

ومنذ قليل، قال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فينكلمان، الأربعاء، إن الجيش نفذ الليلة عملية بمستشفى الشفاء في غزة، وأضاف: "ماضون قدمًا".

وردت حركة حماس في بيان، على تصريحات الجيش الإسرائيلي، بأن قواته عثرت على أسلحة في مستشفى الشفاء في غزة، وقالت إن زعم الاحتلال وجود أسلحة في مشفى الشفاء، كذب مفضوح ومسرحية لم تعد تنطلي على أحد، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية وضعت الأسلحة في المكان.

وقال البيان إن تصريحات الجيش الإسرائيلي ما هي إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزة، وهي نفسها الدعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه مستشفى الرنتيسي للأطفال.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تضع الأسلحة في المكان، وتنسج مسرحية هزيلة لم تعد تنطلي على أحد.