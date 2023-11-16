"القاهرة الإخبارية": ارتفاع إصابات إطلاق النار فى بيت لحم إلى 7 إسرائيليين

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد إصابات هجوم بإطلاق النار على طريق الأنفاق غربي بيت لحم بجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7 إسرائيليين، إحداها ميؤوس منها، يأتي ذلك في اليوم الـ41 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

تنفيذ ضربة جوية على منزل إسماعيل هنية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، عن تنفيذ ضربة جوية على منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.