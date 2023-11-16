الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في اليوم العالمي للتسامح.. دعوة للحوار والتعليم من أجل التعايش بسلام

اليوم الدولي للتسامح
اليوم الدولي للتسامح

يحتفل العالم سنويًا في 16 نوفمبر بـ اليوم العالمي للتسامح، لتعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب، ولنشر السلام بين الناس والدول، للحد من أعمال العنف وتصعيدها.

وأطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، اليوم العالمي للتسامح للاحتفال به سنويًا، لتسليط الضوء على أهمية نشر السلام بين الدول وتقليل الصرعات والعنف من أجل التعايش السلمي، مؤكدة أن التسامح هو السبيل الوحيد والأفضل لإرساء دعائم السلام حول العالم.

وتزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي للتسامح، ترصد “الدستور” في تقرير أهمية تنظيم الاحتفال بهذا اليوم المميز وكل ما تريد معرفته عن يوم التسامح العالمي، وإليكم التفاصيل.

في اليوم العالمي للتسامح.. إرساء دعائم السلام حول العالم
txt

«البحوث الإسلامية»: المجتمع فى حاجة ملحّة لنشر ثقافة التسامح

في اليوم العالمي للتسامح.. إرساء دعائم السلام حول العالم

إن الاحتفال باليوم الدولي للتسامح هو بمثابة تذكير بأهمية قبول الاختلافات واحتضان التنوع ومكافحة التمييز بين الدول، ويدعو هذا اليوم أيضًا إلى الحوار والتعليم لتحدي الصور النمطية والأحكام المسبقة، وتعزيز بيئة عالمية حيث يمكن للناس من جميع الخلفيات والمجتمعات أن يتعايشوا بسلام.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم إحياءً لذكرى اعتماد إعلان المبادئ بشأن التسامح من قبل الدول الأعضاء في اليونسكو في 16 نوفمبر 1995، ويسلط الإعلان الضوء على أهمية التسامح من أجل السلام والتقدم، ويشجع المجتمعات على إدراك أهمية الاحترام المتبادل والحوار، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر التعصب وتعزيز التعليم كوسيلة لمنع التحيز والتمييز.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 1995، أشادت الأمم المتحدة بالمهاتما غاندي بمناسبة الذكرى 125 لميلاده من خلال البدء في الاحتفال بـ اليوم الدولي للتسامح.

أهمية الاحتفال بـ اليوم الدولي للتسامح

يهدف الاحتفال باليوم الدولي للتسامح إلى تعزز التفاهم والقبول والاحترام للثقافات والأديان والأيديولوجيات المتنوعة في جميع أنحاء العالم. ويشجع المجتمعات على التعامل مع التنوع ورفض التمييز والانخراط في حوار مفتوح لسد الفجوات بين المجتمعات المختلفة، ومن خلال الاعتراف بالتسامح والاحتفال به، يساهم هذا اليوم في بناء عالم متناغم، حيث يمكن للأشخاص من خلفيات متنوعة التعاون والتعلم من بعضهم البعض.

اليوم العالمي للتسامح يوم التسامح العالمي التسامح أهمية الاحتفال بـ اليوم الدولي للتسامح أهمية التسامح

مواد متعلقة

كيف يمكنك إيجاد التسامح للدكتور جون جراي

«البحوث الإسلامية»: المجتمع فى حاجة ملحّة لنشر ثقافة التسامح

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

لافروف: مصر "لاعب عالمي" فاعل تمتد قدراتها لأبعد من الشرق الأوسط وإفريقيا

طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة.. خطوة بخطوة

بتوجيهات الرئيس السيسى.. الطفل الفلسطينى "عبدالله" يتجه لمعهد ناصر لتلقى العلاج

مكتبة الإسكندرية تتسلم مجموعة من الكتب الإسبانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس