محافظ أسوان: تشغيل خزان المياه الجديد سهل القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر بالقرى

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن تشغيل خزان المياه بقدرة 500 متر مكعب، والذى قامت بإنشائه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة، وبدعم من هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح وصل إلى 20 مليون جنيه ساهم فى القضاء نهائيًا على مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه بقرى كركر، وانتظام التشغيل على مدار اليوم بشكل مستمر.

تشغيل محطة مياه الشرب بكركر

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه وفقًا لمنظومة تشغيل محطة مياه الشرب بكركر فى السابق، كانت ترتكز على ضخ المياه من المحطة مباشرة مما كان يتسبب فى حدوث الأعطال بها، وتم المعالجة النهائية لذلك بإنشاء خزان موازى بالشبكة بارتفاع 15 متر، وهو ما أثمر عن حل مشاكل الانقطاع المتكرر.

تخصيص اليوم الأول لعروض السيرك الهولندي بالمجان للأطفال ذوى الهمم

وفى سياق آخر، كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد وجه المسئولين لتخصيص اليوم الأول لعروض السيرك الهولندي بالمجان لذوى الهمم بواقع 600 طفل وطفلة، منهم 400 طفل وطفلة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، و200 طفل وطفلة من مدارس التربية الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بصحبة أسرهم ساهمت فى الترفيه عنهم.

وجاء ذلك من أجل رسم البسمة وإدخال البهجة والفرحة على وجوه الأطفال بمختلف المراحل التعليمية، وفى لفته إنسانية طيبة.

وأوضح محافظ أسوان أنه تم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإقامة السيرك الهولندي بقيادة الكابتن محمد هاشم بمنطقة أرض المعارض.

ويأتىي تنظيم فعاليات هذا السيرك ضمن سلسلة من البرامج الترفيهية والفنية والثقافية، التى يتم تنظيمها بمراكز الشباب والنوادي الرياضية وقصور وبيوت الثقافة لإضفاء الأجواء الإحتفالية للأطفال والنشء والشباب بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

محطة مياه كركر