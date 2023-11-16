نبيلة مكرم: كنت أستعد جيدًا لمقابلة الرئيس فى الاجتماعات لأنه يسأل عن كل شىء

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، كيفية متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملف المصريين بالخارج، مؤكدة أنها كانت دقيقة جدًا وترى أن الرئيس كان يتابع كل الملفات بدقة.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف المصريين بالهجرة إنساني بحت وأن الرئيس كان يتابع أحوال أولاده بالخارج من الناحية الأبوية، وكان يسأل "عملتي ايه في الموضوع الفلاني وطلب المصريين في الخارج وصلنا فيه الي أين؟".

وتابعت، أن كل المذكرات التي تأتي من الرئيس حتى المبادرات كيف نقدم أفكارًا جديدة فيها، مؤكدة أن كل شيء كان يتابعه الرئيس بنفسه وكانت ترى أنها متابعة أبوية.

وأكدت أنها كانت تستعد جيدًا لمقابلة الرئيس في الاجتماعات لأنه يسأل عن كل شيء ولابد أن تكون لديها معلومات جاهزة وأن تكون الملفات واضحة أمامه.

تفاصيل البرنامج

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.