رئيس القومى للسينما الجديد يكشف لـ"الدستور" مهام عمله الفترة المقبلة

كشف الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما الجديد رؤيته لمهام عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيقوم بعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء الإدارات بالمركز للوقوف على قاعدة بيانات المركز القومي للسينما.

وأضاف"بكر" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الخطوط العامة التي تشغل أولوياته كرئيس للمركز القومي للترجمة هي الاستعداد للدور الـ 25 "اليوبيل الفضي" لمهرجان الإسماعيلية السينمائي؛ متمنيًا أن تسمح الظروف بإطلاق هذه الدورة على النحو الذى يليق بهذا المهرجان وتاريخه، في الوقت نفسه العمل علي انتاج الافلام التشكيلية والقصيرة، كذلك الإستفادة من الأرشيف الذي تضمه مكتبة المركز وما تحتويه علي بعض الأفلام التي تحتاج إلي ترميمها وتحويلها لنسخ رقمية عالية الجودة.

وزيرة الثقافة تصدر قرارًا بتولي حسين بكر "القومي للسينما" خلفًا لـ"منار حسني"

أصدرت وزيرة الثقافة، أول أمس، الدكتورة نيفين الكيلانى قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور حسين بكر رئيسًا للمركز القومى للسينما؛ خلفًا للمونتيرة منار حسنى التي أعلنت اعتذارها عن منصب رئيس المركز القومى للسينما، نظرًا لمرورها بظروف صحية عصيبة تحيل استكمال عملها وتواجدها الدائم.

نبذة عن الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما

يذكر أن الدكتور حسين بكر مدير تصوير سينمائي، أستاذ مساعد ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ العالى ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ بأكاديمية الفنون، تخرج ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟي ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ قسم تصوير ﻋﺎﻡ 1999 بتقدير جيد جدًا، كما حصل ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ من المعهد العالى للسينما ﻋﺎﻡ 2004 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ عام جيد جدًا، كما ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻋﺎﻡ 2009 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ امتياز، وقد حصل على ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﺎﻡ 2014 بتقدير امتياز.

كما حصل بكر على جائزة الدولة للإبداع الفنى بحصوله على منحة تفرغ «بالأكاديمية المصرية للفنون» بروما تخصص تصوير ضوئى عام 2001/ 2002، وشارك بأبحاث علمية فى عدد من المؤتمرات بأكاديمية الفنون عام 2015/ 2022، كما قام بتصوير عدد من الأفلام الروائية، من ضمنها فيلم شعبان الفارس عام ٢٠٠٨ للمخرج شريف عابدين، وفيلم جمهورية إمبابة عام ٢٠١٥ للمخرج أحمد البدري، إلى جانب العديد من الأفلام التسجيلية من بينها فيلم ذاكرة السينما عام ٢٠١٧، وفيلم القليوبى صديق الحياة عام ٢٠١٨، كما قام بتصوير عدد من المسلسلات الدرامية من بينها مسلسل نعم مازلت آنسة عام 2010 للمخرج أحمد يحيى، ومسلسل ربيع الغضب عام 2012 للمخرج محمد فاضل.

نبذة عن المركز القومي للسينما

يؤدي المركز العديد من الأنشطة السينمائية والتي منها إنتاج الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فعلى سبيل المثال انتج المركز عام 2002 (3 أفلام تسجيلية، 4 أفلام روائية قصيرة، فلمين رسوم متحركة وأيضا فيلم عرائس) وأيضا إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية القصيرة إلى جانب المشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية وكذلك تنظيم عروض سينمائية خاصة وإقامة الندوات والمؤتمرات السينمائية.