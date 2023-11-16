الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طارق فهمي: القطاع في حاجة ملحّة لتطبيق هدنة إنسانية عاجلة

طارق فهمي
طارق فهمي

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية إنه من الضروري الاتجاه نحو تفعيل هدن إنسانية عاجلة في غزة من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف فهمي، لـ"الدستور"، أنه من المتوقع إقرار هدنة تتضمن وقف إطلاق النار من 3 إلى 5 ساعات يوميًا خلال 3 أيام، لافتًا إلى أن هذه الفكرة تم طرحها من أكثر من جهة سواء رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك طرحها وويليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وغيرهم.

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واعتبر أن الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، مسألة ضرورية بالنسبة لإسرائيل، لن تتراجع عنها، ولكن في المقابل حركة حماس تصر على التمسك بورقة المحتجزين، في مقابل إخلاء السجون الإسرائيلية من عناصر الحركة، معتبرًا إن هذا الأمر لن يحدث، وسط إصرار إسرائيل على الافراج عن محتجزيها دون شروط.

وتابع"هناك مخطط إسرائيلي، لتدمير القطاع بكل ما فيه كي لا يكون صالح للحياة، لإجبار المدنيين على التهجير، والذي بدأ في التفكير في تهجير الفلسطينيين خارج الإقليم، من خلال الحديث عن ترحيلهم إلى دول أوروبية تستوعبهم، مثل قبرص، واليونان، السويد، الدنمارك".

وأردف "من هذا المنطلق، فالقضية  ليست لها علاقة بوقف إطلاق النار القضية مرتبطة باستحقاق عسكري سياسي استراتيجي أمني، كونا لا زلنا أمام خيار عسكريًا وليس سياسيًا".

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