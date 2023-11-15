مندوب روسيا: لا يجب على مجلس الأمن أن يخضع لإرادة الولايات المتحدة

طلب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إضافة تعديل على نص مشروع القرار الذي تقدمت به مالطا في مجلس الأمن، والذي يدعو لفرض هُدَن إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة، نقلته القاهرة الإخبارية، أنه لا يجب على مجلس الأمن أن يخضع لإرادة الولايات المتحدة، منتقدًا إياها لمنعها أي قرار ينص على وقف مستدام لإطلاق النار، داعيًا أعضاء المجلس للتصويت لصالح التعديل الداعي لوقف دائم لإطلاق النار بغزة.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى مشروع مجلس التعاون الإسلامي ومسودة مشروع قمة القاهرة ويؤيد الوقف الدائم، مؤكدًا أن الهدف الأول هو وقف إطلاق النار في غزة ووقف العنف كما طالبت المجموعة العربية.