خبير تربوى يوضح آخر ما توصلت إليه الوزارة بشأن تطوير منظومة التعليم

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن تطوير مناهج ثالثة ثانوي بشكل مفاجئ مرفوض بصورة قطعية، وذلك لأن التطوير يأتي من خلال التخطيط والتنظيم في بداية سنوات المرحلة بالكامل، أي أن تطوير مناهج 3ثانوي يجب أن يسبقه تطوير أولى وثانية ثانوي.

تطوير منظومة التعليم

وأكد الدكتور تامر شوقي، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور، أن المناهج الحديثة في منظومة التعليم تعمل على ترابط الأفكار ببعضها البعض من خلال سنوات الدراسة، ولكن في السنوات الماضية كانت المعلومات التي يحصل عليها الطالب في جميع مراحل التعليم منفصلة وليس لها صلة ببعضها البعض، ولهذا يخرج الطالب بمعلومات منفردة ليس لها أهمية على أرض الواقع.

وأضاف في حديثه، أن التقويم الإلكتروني يحتاج إلى قيمة مالية تكنولوجية ضخمة، لذا تطبيق هذا النظام في جميع مراحل التعليم أمر في غاية الصعوبة، ولهذا يتم تطبيق هذا التطبيق الإلكتروني في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولكن الصف الثالث يصعب أن يُطبق عليه هذا الأمر الإلكتروني.

الدروس الخصوصية

أشار إلى أن النظرة إلى الدروس الخصوصية أمر اختلف كثيرًا عن الماضي، وهذه النظرة السبب فيها بعض العوامل، ومن بين هذه العوامل تقصير بعض المدرسين في تأدية مهامهم داخل الفصول، عجز في المدرسين داخل المدارس وهذا العجز تم تداركه الآن من خلال مبادرة الـ30ألف معلم، أيضًا لجوء المعلمين إلى سناتر الدروس لزيادة دخلهم المادي خاصة أن أجورهم في المدارس ضعيفة للغاية.