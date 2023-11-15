6 آلاف طن مساعدات.. أرقام توضح حجم الدعم المصرى للأشقاء فى غزة

نجحت الدولة المصرية منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في إدارة الأزمة ووقف التصعيد الدولي والدفاع عن الحق الفلسطيني، إضافًة إلى ضمان وصول المساعدات لأهالي القطاع.

وخلال الأيام الماضية، جهزت مصر العديد من القوافل الإغاثية لتوصيلها إلى الأشقاء في فلسطين، كما استقبل مطار العريش العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات وإغاثات إنسانية لأهالي فلسطين.

وفي 12 أكتوبر الماضى، أعلنت مصر رسميًا عن فتح مطار العريش أمام حركة شحن واستقبال طائرات المساعدات، ليستقبل حتى اليوم، 123 طائرة.

28 دولة و13 منظمة تُشارك في عمليات الإغاثة

وتنوعت المساعدات الإغاثية إلى غزة، فإن الـ123 طائرة بحسب محافظة شمال سيناء نقلت نحو 3000 طن من المساعدات المتنوعة تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة اقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.

مساعدات من بولندا والسعودية

وخلال الساعات القليلة الماضية، استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، 4 طائرات نقلت 38 طنًا من المساعدات لقطاع غزة مقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

ومن بين الطائرات التى وصلت للمطار خلال الساعات الماضية طائرتان من بولندا محملتان بـ5.5 طن من المستلزمات الطبية.

كما أرسلت السعودية طائرة محملة بـ18.5 طن من المواد الغذائية والإغاثية والخيام، وطائرة تونسية محملة بـ13 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

المساعدات المصرية

وتضمنت المساعدات المصرية خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغ 1999 طنًا، والمواد الغذائية 3470 طنًا، والمياه 3766 طنًا، ومواد إغاثية أخرى 917 طنًا.

وبلغ حجم المساعدات أيضًا، 74 خيمة ومشمع و12 سيارة إسعاف، كما أن إجمالى عدد الشاحنات حتى الآن بلغ 1135.

وأعلن الهلال الأحمر المصرى عن حجم المساعدات الإنسانية العاجلة التى تم إرسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجارى، موضحًا أن مصر تتصدر حجم المساعدات بـ6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.