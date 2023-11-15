قضايا الدولة والقومى للحوكمة ينفذان مبادرة "سفراء الحوكمة"

قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ينفذان مبادرة سفراء الحوكمة لمستشارى الهيئة، وذلك تحت رعاية المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار محمد حسن- الأمين العام.

جاء ذلك بتنظيم المستشارة مي مروان- الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية والتطوير والحوكمة.

وعقدت قضايا الدولة اليوم، دورة عمل تدريبية تحت عنوان "سفراء الحوكمة"، ألقاها دكتور عمرو نبيل مدير وحدة الحوكمة المؤسسية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وجاءت تلك الدورة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة، والتنمية المستدامة بقيادة الدكتورة شريفة شريف- المدير التنفيذي للمعهد.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، بأن فعاليات الدورة بدأت بكلمة ترحيب للمستشار محمد حسن الأمين العام، نقل خلالها تحيات المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، أكد فيها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بنشر وتعزيز ثقافة الحوكمة بالجهاز الإداري بالدولة.

وتناولت المرحلة الأولى من مبادرة "سفراء الحوكمة" التعريف بالحوكمة ونشأتها ومبادئها وعلاقتها بالتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

حضر من جانب الهيئة نواب رئيس الهيئة:

المستشار/ محمد حسن -الأمين العام.

المستشار الدكتور/ فوزى شادي - الأمين العام المساعد

المستشار/ أحمد ثابت - الأمين العام المساعد

المستشار/ إيهاب سعيد - الأمين العام المساعد

المستشارة/ مى مروان - الأمين العام المساعد.