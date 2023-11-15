الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عهد جديد.. حملة السيسي الانتخابية تشارك في مؤتمر حاشد للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أطلقت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مؤتمرًا عماليًا حاشدًا اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى باتحاد العمال تحت عنوان "الرئيس.. وعهد جديد لعمال مصر"، بهدف دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حملة السيسي الانتخابية 

والتقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام نائب رئيس اتحاد العمال وأعضاء النقابة، وذلك في مقر الاتحاد العام للعمال.

حملة السيسي الانتخابية 

رفع الوعي

ورحب مجدي البدوي بالسيد المستشار والحضور، مشيرا إلى أن النقابة تحرص على رفع الوعي لدى العمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا على دعم النقابة للمرشح الرئاسي في مواقفه القوية، وأعلن عن تبرع النقابة بمبلغ مائة ألف جنيه سيتم توجيهها لمؤسسة حياة كريمة وذلك لدعم أشقائنا في قطاع غزة.

حملة السيسي الانتخابية 

من جانبه، توجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بالشكر للنقابة على مبادرتها بالتبرع للأشقاء في غزة، مشيرا إلى أن المرشح الرئاسي وجه بتبرع الحملة لأشقائنا في غزة لمؤسسات المجتمع المدني، معبرًا عن سعادته بالروح الإيجابية للعمال، ودعمهم للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما ينحاز للعمال منذ توليه المسؤولية، كما يحرص على تطبيق الحد للأجور ومراجعته بصورة مستمرة وتعميق التصنيع المحلي.

حملة السيسي الانتخابية 

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المرشح وجه بسرعة الانتهاء من قانون العمل مع إجراء الحوار المجتمعي اللازم حوله للحصول على نصوص تتوازن بين مصالح الأطراف كافة، كما قاد المرشح عبد الفتاح السيسي حملة قومية لدعم وتشجيع العمل والعمال، فضلًا عن تشجيع الشباب على الاندماج في ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرشح يولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة وتوفير سبل الدعم المستمر لهم، مؤكدًا أن المرحلة القادمة هي مرحلة التصنيع والاعتماد على النفس.

حملة السيسي الانتخابية 
حملة السيسي الانتخابية 
حملة السيسي الانتخابية 
حملة السيسي الانتخابية 
مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية السيسي المستشار محمود فوزي

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