الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في ذكرى ميلاد صاحب الحنجرة الذهبية.. تعرف على مسيرة الشيخ الطبلاوي

الشيخ الطبلاوي
الشيخ الطبلاوي

الشيخ محمد محمود الطبلاوي، هو القارئ الذي تلا القرآن في جوف الكعبة المشرفة، بعد أن كان في ضيافة الملك خالد رحمه الله، أطلق عليه صاحب الحنجرة الذهبية، وتلقى دعوات رسمية من مختلف ملوك وأمراء دول العالم، منها الفاتيكان، كما دعي لإحياء مأتم الملكة، زين الشرف والدة الملك حسين بالأردن، ومأتم ملك المغرب الحسن الثاني.

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 نوفمبر 1934، بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وبدأ يقرأ القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة، وانطلق يشدو ويتلو القرآن في المآتم والسرادقات، قبل أن يدخل الإذاعة المصرية. 

محمد محمود الطبلاوي القرآن ميت عقبة الجيزة الإذاعة المصرية

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