الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أرملة سعيد طرابيك تُحيي ذكرى وفاته الـ8.. هذا ما قالته عنه

الفنان سعيد طرابيك
الفنان سعيد طرابيك

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان سعيد طرابيك، وذلك بعد رحلة مرض طويلة، وذلك بعدما تعرض لنوبة قلبية، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى، ولكن نتيجة حدوث مضاعفات، تدهورت حالته الصحية، لتفيض روحه إلى بارئها.

وأحييت سارة أرملة الفنان سعيد طرابيك، ذكرى وفاته، التي توافق اليوم، حيث أعربت عن اشتياقها الكبير له، وشعورها بالفقدان الكبير والفراغ الذي تركه الراحل بعد وفاته، داعية الله أن يرحمه ويغفر له، ويمن عليها بالصبر والسلوان. 

وكتبت أرملة سعيد طرابيك منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، قائلًة: "الله يرحمك يا حبيبي وبغفر لك، ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة، النهاردة الذكرى الثامنة، أقسم بالله عمرك ما غبت عن بالي لحظة، سايب بصمة كبيرة في قلبي وكياني". 

وتابعت سارة زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك: "الجدع الشهم ابن الأصول الصادق المحترم، عشقي وحبي ليك مش من فراغ، برغم بفارق السن الكبير ما بيننا بس عمري ما حسيت بكدة، وسعيدة ومن حظي الجميل أني شوفتك في حياتي وأتجوزنا، عشت أحلى أيام عمري معاك، والله لو فضلت عمري كله أتكلم عنه مس هوفيك حقك، كفاية حبك وتقديرك واحترامك ليا ولأهلي، سعيد في حتة تانية وله مكانة كبيرة في قلوبنا، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

- أشهر أعماله

شارك طرابيك بالعديد من الأعمال السينمائية أبرزها "المسافر"، "عسل أسود"، "مافيا"، "سلام يا صاحبى"، "طباخ الريس"، "إكس لارج"، "الفرح"، "وش إجرام"، "أبو علي"، "سمير أبو النيل"، "بلطية العايمة"، "عزبة آدم".

كما قدم العديد من الأدوار والأعمال الدرامية مثل "الكبير"، "العراف"، "أستاذ ورئيس قسم"، "الباطنية"، "الركين"، "راجل وست ستات"، "نونة المأذونة"، "تامر وشوقية"، "الصعلوك"، "مولانا العاشق"، والكثير من الاعمال التليفزيونية التي شارك بها.

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