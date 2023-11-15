استجابة لسكان الهرم.. "الجيزة" تشن حملات لرفع تعديات منشأت تجارية

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم وشرطة المرافق بسرعة الاستجابة إلى عددا من الشكاوي الواردة من المواطنين بشأن تضررهم من وجود الإشغالات والتعديات على أرصفة المشاة والطرق العامة من المحال والمنشأت التجارية بمناطق الطوابق والمنشية والدكتورلاشين بفيصل.

وجاءت الاستجابه الأولى للشكاوي من تواجد إشغالات المحال العامة ووضع الأوتاد الحديدية من قبل المخالفين بشارع اللوتس متفرع من شارع جلال اللبيني فيصل، ورفعت التعديات والأوتاد الحديدية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الاستجابة الثانية بشن حملة مكبرة شملت شوارع "الشهيد أحمد حمدي بالطوابق فيصل - المنشية - الدكتور لاشين" والتي تم خلالها رفع العديد من الإشغالات الموجودة بنهر الطريق، وكذا رفع تعديات المحلات والمطاعم من على أرصفة المشاة، وشملت كراسي وترابيزات واستاندات، وتم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الحي.

التنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المخصصة

هذا وجرى التنبيه على أصحاب المحلات الموجودة بالشوارع محل الشكوى بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على أرصفة المشاة، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاءت الاستجابة الثالثة بتمهيد ورفع كفاءة شارع أولاد غنيم أمام شارع حسن محمد بفيصل، وإعادة الشي لأصله بفرد طبقة من الدقشوم والأسفلت، في إطار الاستجابة للشكوى التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والمتضمنة وجود هبوط أرضي في الشارع محل الشكوى.

وكان قامت محافظة الجيزة بإعادة فتح شارع تخطيطي بحي العمرانية يقع في تقاطع شارع مصر والسودان أعلى نفق الهرم مع شارع إبراهيم عبد الفتاح، وذلك عقب تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى مواطني الشارع من قيام سكان أحد العقارات بإقامة أسوار بالمخالفة، أغلقت بها الشارع والطريق العام ومسار المواطنين إلى شارع الأهرام وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.



حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة

حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة

حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة

حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة

حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة

حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة

حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة

حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة

حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة

حملات لرفع تعديات منشأت تجارية بالجيزة