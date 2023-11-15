الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استطلاع رأى لرويترز: تراجع الدعم الشعبى الأمريكى لحرب إسرائيل على قطاع غزة لـ32%

تراجع الدعم الشعبي
تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لحرب إسرائيل

كشف استطلاع رأي لرويترز وإيبسوس، عن تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لحرب إسرائيل على قطاع غزة  من 41% إلى 32%.

وأظهر استطلاع رأي لرويترز وإيبسوس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، أن نحو 68% من الأمريكيين يقولون إن إسرائيل ينبغي أن تعلن وقف إطلاق النار في غزة.

حرب على الهوية

في سياق متصل، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إنّ الحرب العدوانية الظالمة بحق شعبنا داخل قطاع غزة هي حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية، وما يجري وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.

وأضاف "أبومازن" خلال كلمته في الذكرى الـ35 لإعلان الاستقلال، اليوم الأربعاء، أنّ قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، وحاضر القطاع هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس؛ قائلًا: رفضنا بكل قوة مخططات التهجير والترحيل لشعبنا، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أنّ السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره، وإعلان الاستقلال كان قرارًا وطنيًا توّجت به منظمة التحرير عقودًا من النضال الوطني لحماية الوجود الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ فجر فلسطين سيبزغ قريبًا ولن تذهب تضحيات شعبنا هدرًا.

وثمّن الرئيس الفلسطيني مواقف الدول الرافضة لاستمرار الاحتلال وعدوانه على وطننا وشعبنا، موضحًا أنّ المخططات الشيطانية لا تُخفى علينا، بل لقد أصبحت مكشوفة مفضوحة ينطق بها بعض قيادات الاحتلال بلا خجل، لكننا أفشلناها دائمًا، وسنظل نتصدى لها بكل بأس، ففلسطين هي وطننا الوحيد الذي لا نرضى به بديلًا، وإذا كان هناك من يجب أن يرحل عن أرضنا فهو الاحتلال. 

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