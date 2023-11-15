الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 62824 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 62824 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 10965 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و511 مخالفة السير بدون تراخيص، و1412 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة موقف عشوائي، و11 مخالفة شروط التراخيص، و292 مخالفة دراجة نارية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وباشرت النيابة التحقيق.

مخالفة دراجة نارية حملات موسعة تحقيق الانضباط لوائح المرور الإدارة العامة للمرور

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