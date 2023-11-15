الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يشارك فى اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى حول السودان

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال اللقاء

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية شارك، اليوم الأربعاء، في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان، وذلك بمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان ومفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي وسكرتير عام منظمة الإيجاد.

جانب من الاجتماع 

وأوضح السفير أبو زيد، أن كلمة وزير الخارجية تضمنت التأكيد على محورية دور الاتحاد الإفريقي في حل القضايا والأزمات الإفريقية، واستعراض تحركات مصر بشأن الأزمة، والتي استندت لعدد من المحددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية الحامية للدولة من خطر الإنهيار، بالإضافة إلى الإيمان بأن أي حل سياسي حقيقي لابد وأن يستند لرؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط أو دعم عسكري أو سياسي من أطراف خارجية.

جانب من الاجتماع 

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أوضح أن مصر تستمر في جهودها ومساعيها الدءوبة لوقف الصراع الدائر في السودان، منوهًا بتدشين مصر –من خلال قمة القاهرة- لمسار دول جوار السودان باعتبارها الأكثر فهمًا لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصًا على إنهائها، حيث اعتمدت الاجتماعات الوزارية لهذا المسار خطة عمل شاملة تتمحور حول سبل إنهاء الصراع وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار.

جانب من الاجتماع 

وأردف السفير أبو زيد بأن وزير الخارجية أكد أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والإقليمية الفاعلة لتسوية الازمة، مشددًا على ضرورة إبراز الكارثة الإنسانية التي يمر بها السودان الشقيق، ومناشدًا كافة الأطراف بالاضطلاع بمسئولياتها وتسهيل مرور وعبور وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وطالب الوزير شكري الدول والمنظمات المانحة بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتهم في دعم وإغاثة الشعب السوداني ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار لتتمكن من الاستمرار في استقبال وتوفير الخدمات الإنسانية للفارين السودانيين.

السودان السلم والأمن مجلس السلم وزير الخارجية سامح شكري

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