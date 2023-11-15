نشرة الظهيرة.. كندا تطالب بوقف استهداف الأطفال والنساء في غزة وارتفاع معدل التهديف بدوري المحترفين

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تصدرت أسعار الدواجن ترند محركات البحث جوجل بعد تراجعها منذ بداية الأسبوع الجاري، وقد تعتمد أسعار الدواجن على العرض والطلب، حيث أن هناك عوامل يمكن أن تؤثر أيضا في أسعار الدواجن وهى أسعار المدخلات ومنها أسعار الأعلاف واللقاحات والكتاكيت.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الدواجن في بورصة الدواجن، ويجب مراعاة إضافة من 6 إلى 8 جنيهات هامش ربح التجار.

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رئيس وزراء كندا: قتل الأطفال والنساء في غزة يجب أن يتوقف

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن قتل النساء والأطفال والرضع في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب، في تمسكت من كندا بموقفها بأن لـ"إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

وقال ترودو: "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم".

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الجريدة الرسمية تنشر نظام الدراسة والتقييم لطلاب صفوف الحلقة الابتدائيه

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 195 لسنة 202 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية.

ونص القرار، على أن تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بهذا القرار على تلاميذ الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2023.

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رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع وزيرة الشؤون الاقتصادية بسويسرا جذب الاستثمارات

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السويسرية في مصر، وذلك على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023) والذي تستضيفه مصر.

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ارتفاع معدل التهديف الأبرز.. أهم ظواهر الأسبوع الثامن من دوري المحترفين

كان ارتفاع معدل التهديف وفشل أندية القمة في تحقيق الفوز، أهم ظواهر مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري المحترفين، التي انتهت خمس مباريات منها بالفوز وخمس مباريات بالتعادل وهو أكبر عدد من المواجهات ينتهي بالتعادل في أسبوع واحد منذ بداية الدوري.

مباريات الأسبوع الثامن لدوري المحترفين شهدت تسجيل 29 هدفا وهو أكبرعدد من الأهداف يتم تسجيله في اسبوع واحد بعد الأسبوع السابع الذي شهد تسجيل 28 هدفا.

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الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بغزة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التقارير عن التوغل العسكري في مستشفى الشفاء في غزة تثير القلق.

وأشار أدهانوم غيبريسوس، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن المنظمة فقدت الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء.

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