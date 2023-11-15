الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أولى صفقات النادي الأهلي  خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2024).

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: "عمر كمال عبدالواحد أصبح قريبًا للغاية من الانضمام للنادي الأهلي الفترة المقبلة، لكن جميع الاحتمالات واردة".

وأضاف: "حدث اتصال هاتفي بين إدارتي مودرن فيوتشر والأهلي، وذلك عن طريق هيثم عرابي وعلاء ميهوب ممثلين عن فيوتشر، وعدلي القيعي وأمير توفيق من جانب الأهلي".

وواصل شوبير: "عمر كمال أبلغ مسئولى فيوتشر برغبته في الانتقال للأهلي، وهو ما رحب به النادي في ظل قرب انتهاء عقده مع فيوتشر نهاية الموسم الجاري".

فيوتشر يبحث عن أكبر استفادة من صفقة عمر كمال

وأردف: "مسئولو فيوتشر يريدون تحقيق أكبر استفادة مالية من رحيل عمر كمال للأهلي، خاصة أن اللاعب سيصبح بعد ستة شهور حرًا، وبالتالي يحق له الانضمام لأي فريق بالمجان".

وأشار شوبير إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، متمسك بقوة بضم عمر كمال، على الرغم من تواجد الثلاثي أكرم توفيق ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح.

وأكمل: "اللاعب بمثابة الصفقة الجوكر للأهلي وكولر، حيث يمكن توظيفه في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر".

وأوضح شوبير: "مودرن فيوتشر طلب من النادي الأهلي مبلغًا ماليًا وضم لاعبين، لم يتم تحديد أسمائهم حتى الآن، هناك ترشيحات لبعض الأسماء مثل كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو لاعب مدافع".

وأتم قائلًا: "الأمور شبه محسومة للأهلي، ويتم الآن وضع الرتوش الأخيرة على صفقة عمر كمال من جانب محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، مع وليد دعبس، رئيس فيوتشر".

وارتبط اسم عمر كمال عبدالواحد، جناح مودرن فيوتشر والمنتخب الوطني الأول، بالانتقال إلى ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2024).

وكان عمر كمال عبدالواحد انضم لمودرن فيوتشر خلال عام 2021، قادمًا من الزمالك الذي ضمه من النادي المصري البورسعيدي، إلا أن وقف القيد للقلعة البيضاء خلال هذه الفترة دفعه للتخلي عن اللاعب.

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