الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر الفلسطينى: نفاد الوقود يعنى إنهاء الحياة فى غزة

غزة
غزة

أكد الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الحاجة الضرورية والماسّة لضمان وصول الوقود والمساعدات الطبية بشكل آمن وعاجل إلى مستشفيات غزة.

وقال حنجل، في مداخلة هاتفية مع القناة "الأولى"، اليوم الأربعاء: "إن الأوضاع الراهنة داخل المراكز الطبية ومستشفيات غزة صعبة للغاية وكارثية في ظل عجز كل الكوادر الطبية في تقديم خدماتها للمرضى والجرحى، بسبب نقص المستلزمات والأدوية وانقطاع الكهرباء عن الأجهزة جراء نفاد الوقود المشغل لها".

وأشار إلى انقطاع الاتصال بشكل كامل مع الكوادر الطبية في مستشفى الشفاء عقب ورود أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، المستشفى الذي يعد من أكبر المراكز الطبية داخل غزة، موضحًا أن المرضى والجرحى والنساء الحوامل هم الأكثر تضررًا من الأحداث الراهنة في القطاع.

وحذّر من عواقب وخيمة جراء خروج مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع عن الخدمة نتيجة توقف المولدات الكهربائية، مما يهدد حياة الجرحى والمرضى للخطر والموت البطيء.

وقال: "إن المساعدات الإنسانية لا تصل نهائيًا إلى شمال وجنوب القطاع، بسبب تردي حالة الطرق ونفاد الوقود وسط الانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف المناطق بما فيها المستشفيات والقوافل الطبية والشاحنات الإغاثية في غزة".

ولفت المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى تعطل 15 سيارة إسعاف من أصل 20 في غزة، مما يدفع إلى انهيار المنظومة الصحية وسط انقطاع الاتصالات مع الكوادر الطبية، للوقوف على آخر تطور الأوضاع داخل مستشفيات شمال القطاع.

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