رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي العربي

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي العربي ودعم الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات والأزمات الراهنة وخاصة التصعيد الإسرائيلي الراهن في قطاع غزة والدور المصري المحوري في التهدئة ومراعاة الأبعاد الإنسانية وإدخال المساعدات الطبية والمستلزمات الغذائية والوقود بقطاع غزة عبر معبر رفح.

التصعيد في غزة

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي اليوم، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بحضور اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي ومجلس الشيوخ والمهندس يسرى المغازي عضو البرلمان العربي ومجلس النواب وذلك بمقر مجلس الشيوخ بالقاهرة.

وأكد "العسومي" أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة مصلحة الشعب العربي الكبير.

وأشار إلى أنه استعرض مع رئيس مجلس الشيوخ المصري، جهود البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني في ظل المجازر الوحشية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة في تحدٍ سافر لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، لافتا إلى التحركات التي يقودها البرلمان العربي لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر باعتبارها جرائم حرب.

التعاون بين الشيوخ المصري والبرلمان العربي

وأكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق مع مجلس الشيوخ المصري، مشيدا في الوقت ذاته بجهود مجلس الشيوخ المصري الرامية لتوثيق أواصر الصلة مع البرلمانات والمجالس العربية بما يعزز من الدور العربي المشترك خدمة لقضايا الأمة العربية.

من جانبه، أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجهود عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، للدفاع عن القضايا العربية وخاصة تحركاته الأخيرة للزود عن الأشقاء في فلسطين والدفاع عنها في المحافل الدولية وآخرها الاتحاد البرلماني الدولي في أنجولا الشهر الماضي.