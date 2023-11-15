"الأونروا": استخدام الوقود كسلاح فى الحرب على غزة يجب أن يتوقف فورًا

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، من خطر استخدام الوقود كسلاح في الحرب الإسرائيلية على غزة، مشددًا على ضرورة توقف ذلك فورًا، مشيرًا إلى أن شاحنات الأونروا لم تتمكن من تسلم المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح، بسبب نفاد الوقود.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص، تتوقف تدريجيا بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال «لازاريني»، إن وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قد دقت ناقوس الخطر قبل 3 أسابيع بشأن الوضع المرتبط بالوقود، محذرة من أن الإمدادات آخذة في النفاد ما يؤثر على العمليات المنقذة للحياة.

وعبّر المسئول الأممي عن دهشته لاضطرار الوكالات الإنسانية إلى استجداء الوقود «منذ بداية الحرب، واستخدم الوقود كسلاح فيها ويجب أن يتوقف ذلك على الفور»، مناشدًا الجميع بضرورة توفير الوقود الآن، ووقف استخدام المساعدة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.