الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأونروا": استخدام الوقود كسلاح فى الحرب على غزة يجب أن يتوقف فورًا

غزة
غزة

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، من خطر استخدام الوقود كسلاح في الحرب الإسرائيلية على غزة، مشددًا على ضرورة توقف ذلك فورًا، مشيرًا إلى أن شاحنات الأونروا لم تتمكن من تسلم المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح، بسبب نفاد الوقود.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص، تتوقف تدريجيا بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال «لازاريني»، إن وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قد دقت ناقوس الخطر قبل 3 أسابيع بشأن الوضع المرتبط بالوقود، محذرة من أن الإمدادات آخذة في النفاد ما يؤثر على العمليات المنقذة للحياة.

وعبّر المسئول الأممي عن دهشته لاضطرار الوكالات الإنسانية إلى استجداء الوقود «منذ بداية الحرب، واستخدم الوقود كسلاح فيها ويجب أن يتوقف ذلك على الفور»، مناشدًا الجميع بضرورة توفير الوقود الآن، ووقف استخدام المساعدة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة فلسطين الشرق الأدنى فيليب لازاريني الحرب الإسرائيلية غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يواصل اقتحام مستشفى الشفاء فى قطاع غزة

طيران الاحتلال يستهدف شارع المدارس فى محيط مخيم جباليا شمال غزة

المتحدث باسم الصليب الأحمر: الوضع فى جنوب غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى من اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مستشفى الشفاء فى غزة

إحالة متهم بهتك عرض فتاة في التجمع للجنايات

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب