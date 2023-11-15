"من عش الزوجية للقضبان".. حكاية سيدة تعدت على "حماها" بآلة حادة

شهدت منطقة الخانكة بالقليوبية واقعة مأساوية عندما قررت سيدة الشروع فى قتل والد زوجها بعد نوبة من الغضب سيطرت عليها مبررة تدخله فى كل تفاصيل حياتهم، فتشاجرت معه مشاجرة كبيرة تمكنت خلالها من التعدى عليه بآلة حادة ولاذت بالفرار.

أقوال المجني عليه

قال المجنى عليه أمام جهات التحقيق المختصة بالخانكة إن المتهمة هي زوجة ابنه واضطر للسكن معهم بنفس العقار بعد وفاه زوجته، وأصر نجله على إقامته معهم حتى لا يكون بمفرده، مشيرا إلى أنه كان يعاملها معاملة حسنة إلا أنها كانت طوال الوقت غاضبة من وجوده معهم وتحاول بكل الطرق الممكنة تطفيشه من الشقة.

وأضاف المتهم: «عندما حاولت التعليق على ملابسها الضيقة أثناء خروجها وفى غياب نجلى تشاجرت معى وسبتنى بأبشع الألفاظ وقامت بالتعدي على بآلة حادة».

أقوال المتهمة

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكابها جريمة التعدى على والد زوجها، مبررة بأنه أصابها بحالة نفسية سيئة بسبب تدخلاته ومشاجراته الكثيرة معها دون أسباب واضحة حتى أصبحت فى حالة لا يرثي لها من الغضب.

قرارات النيابة

قررت نيابة الخانكة اليوم إحالة المتهمة بالتعدى على والد زوجها بآلة حادة بعد مشاجرات نشبت بينهم لمحكمة الجنايات.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة يفيد بوصول مسن مصاب بكسر فى الجمجمة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الللازمة تم تحديد المتهمة وضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.