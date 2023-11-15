الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"من عش الزوجية للقضبان".. حكاية سيدة تعدت على "حماها" بآلة حادة

حبس سيدة
حبس سيدة

شهدت  منطقة الخانكة بالقليوبية واقعة مأساوية عندما قررت سيدة الشروع فى قتل والد زوجها بعد نوبة من الغضب سيطرت عليها مبررة تدخله فى كل تفاصيل حياتهم، فتشاجرت معه مشاجرة كبيرة تمكنت خلالها من التعدى عليه بآلة حادة ولاذت بالفرار.

أقوال المجني عليه 

قال المجنى عليه أمام جهات التحقيق المختصة بالخانكة إن المتهمة هي زوجة ابنه واضطر للسكن معهم بنفس العقار بعد وفاه زوجته، وأصر نجله على إقامته معهم حتى لا يكون بمفرده، مشيرا إلى أنه كان يعاملها معاملة حسنة إلا أنها كانت طوال الوقت غاضبة من وجوده معهم وتحاول بكل الطرق الممكنة تطفيشه من الشقة.

وأضاف المتهم: «عندما حاولت التعليق على ملابسها الضيقة أثناء خروجها وفى غياب نجلى تشاجرت معى وسبتنى بأبشع الألفاظ وقامت بالتعدي على بآلة حادة».

txt

تفاصيل الشروع في قتل سيدة على يد أشقاء زوجها بسبب الميراث بالمنوفية

أقوال المتهمة 

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكابها جريمة التعدى على والد زوجها، مبررة بأنه أصابها بحالة نفسية سيئة بسبب تدخلاته ومشاجراته الكثيرة معها دون أسباب واضحة حتى أصبحت فى حالة لا يرثي لها من الغضب.

قرارات النيابة 

قررت نيابة الخانكة اليوم إحالة المتهمة بالتعدى على والد زوجها بآلة حادة بعد مشاجرات نشبت بينهم لمحكمة الجنايات.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة يفيد بوصول مسن مصاب بكسر فى الجمجمة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الللازمة تم تحديد المتهمة وضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

منطقة الخانكة المجني عليه جهات التحقيق نيابة الخانكة المتهمة محكمة الجنايات

مواد متعلقة

المشدد 5 سنوات لمواطن بتهمة الشروع فى قتل فنى تكييف بالوراق

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى من اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مستشفى الشفاء فى غزة

إحالة متهم بهتك عرض فتاة في التجمع للجنايات

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب