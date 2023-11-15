الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالسند يمامة يطالب المصريين أن يحسنوا الاختيار في الانتخابات المقبلة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح للانتخابات الرئاسية، إن قطاع الصحة في مصر متدهور بصورة كبيرة، معبرًا:"يجب أن يكون قطاع الصحة على قدر من المسئولية لتقديم الحد الأدنى من الخدمة الصحية للمواطنين المصريين".

تطوير منظومة الصحة 

وأكد الدكتور عبد السند يمامة، خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء” مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه لابد من إصلاح وتطوير منظومة الصحة، وذلك لأن هذا القطاع هو أساس بقاء واستمرار المجتمعات، فبدون صحة جيدة لن يكون هناك أوطان.

 

وأضاف في حديثه، أنه يجب أن تحصل وزارة الصحة على نسبة كبيرة من الدخل القومي المصري، كما يجب الاهتمام بتمويل قطاع التعليم أيضًا ووضع حصه له من التمويل تكفيه وتعيده لمكانته مثلما كان في العصور الماضية.

حسن الاختيار 

وأشار إلى، أنه يطالب المواطنين المصريين أن يحسنوا اختيارهم في الانتخابات الرئاسية، وعليهم النظر في البرامج المطروحة من كل مرشح ومعرفة مدى أهمية تلك البرامج للدولة المصرية وأي من هذه البرامج أصلح لمصر في الفترة الراهنة.

 

عبد السند يمامة مرشح لانتخابات الرئاسة في المساء مع قصواء قصواء الخلالي سي بي سي

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