الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: السيسى منذ توليه منصبه يؤكد على الحل السياسى للقضية الفلسطينية

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية يؤكده الرئيس السيسي، في كل كلماته حتى قبل يوم 7 أكتوبر، ومنذ توليه منصبه في 2014،  ويؤكد على الحل السياسي وحل الدولتين. 

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المسألة الآن تتضمن أولوية لوقف إطلاق النار والأمر الآخر هو ماذا سيحدث في قطاع غزة بعد الحرب، مشيرًا إلى أن نتنياهو صرح الأسبوع الماضي أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع لفترة غير محددة المدة، أما التصريح الآخر أنه لا يثق في إدارة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ويجب البحث عن بديل ثالث.

 

وتابع، أن الولايات المتحدة رفضت ذلك وقالت لا عودة لاحتلال غزة وهذا يحسب للإدارة الحالية وسط تأييدها  المخزي لإسرائيل والتي أعطت لها الضوء الأخضر. 

 

الدول العربية يجب أن تضمن مستقبل غزة 

وأكد أن الدول العربية بعد القمة العربية الإسلامية عليها العمل على ضمان مستقبل غزة وأنها لا تخضع للحصار الإسرائيلي أو أن تكون تحت إدارته وهذا يتحتم أن مصر تقود حملة عربية ودولية وأن مستقبل غزة من يقرره الفلسطينيون.

السفير حسين هريدي القضية الفلسطينية الحل السياسي حل الدولتين مستقبل غزة

مواد متعلقة

مواطن: الشعب المصري والقيادة السياسية تساند القضية الفلسطينية (فيديو)

"المتحدة": جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية خير مثال لحقوق الإنسان

حملة المرشح فريد زهران: الشعب لديه دور كبير في دعم القضية الفلسطينية

ضمير العالم يستيقظ.. تظاهرات حاشدة في مختلف الدول لدعم القضية الفلسطينية (فيديوجراف)

أضخم مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء المرضى والجرحى والطواقم الطبية من مستشفى القدس

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

عاجل.. واشنطن: لدينا أدلة أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء عسكريا

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم