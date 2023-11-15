دبلوماسى سابق: السيسى منذ توليه منصبه يؤكد على الحل السياسى للقضية الفلسطينية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية يؤكده الرئيس السيسي، في كل كلماته حتى قبل يوم 7 أكتوبر، ومنذ توليه منصبه في 2014، ويؤكد على الحل السياسي وحل الدولتين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المسألة الآن تتضمن أولوية لوقف إطلاق النار والأمر الآخر هو ماذا سيحدث في قطاع غزة بعد الحرب، مشيرًا إلى أن نتنياهو صرح الأسبوع الماضي أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع لفترة غير محددة المدة، أما التصريح الآخر أنه لا يثق في إدارة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ويجب البحث عن بديل ثالث.

وتابع، أن الولايات المتحدة رفضت ذلك وقالت لا عودة لاحتلال غزة وهذا يحسب للإدارة الحالية وسط تأييدها المخزي لإسرائيل والتي أعطت لها الضوء الأخضر.

الدول العربية يجب أن تضمن مستقبل غزة

وأكد أن الدول العربية بعد القمة العربية الإسلامية عليها العمل على ضمان مستقبل غزة وأنها لا تخضع للحصار الإسرائيلي أو أن تكون تحت إدارته وهذا يتحتم أن مصر تقود حملة عربية ودولية وأن مستقبل غزة من يقرره الفلسطينيون.