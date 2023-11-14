الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"صدعتني علشان فلوسها فقتلتـها".. اعترافات المتهمة بقتل ربة منزل في المطرية

قتل ربة منزل
قتل ربة منزل

مشادة كلامية وقعت بين سيدتين إحداهما “بائعة خردة” تخلفت عن سداد دين عليها للأولى، وهو ما دفع المتهمة إلى استدراج المجني عليها ونفذت جريمتها، وأمرت جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

"صدعتني علشان فلوسها فقتلتـها".. أدلت بائعة الخردة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأوضحت أن الدنيا ضاقت بها واحتاجت لمبلغ مالي، فلم تجد أمامها سوى ربة منزل تربطها بها صلة جيرة ومعرفة فتوجهت إليه وطلبت منها المبلغ، وبالفعل لم تمانع السيدة في ذلك وسلمت صاحبة مخزن الخردة ما طلبت.

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بائعة خردة تهشم رأس سيدة في المطرية بميزان حديد

وتابعت المتهمة، أنها لم تسدد المبلغ المدينة به لتفاجأ بالمجني عليها تطلبه منها فماطلتها وتكرر الطلب عدة مرات حتى قررت المتهمة التخلص من ربة المنزل.

وأكملت: الشيطان دفعني إلى استدرجها إلى مخزن أملكه، وبالفعل اتصلت بها ورتبت معها موعد، وما أن وصلت قمت بمغافلتها ووجهت لها عدة ضربات باستخدام “ميزان”، حتى فارقت الحياة فقمت بالاستيلاء على متعلقاتها “مبلغ مالي وهاتف محمول ومفتاح شقتها”، ثم تركت الجثة ولذت بالفرار".

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إخطار من اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد ببلاغ بوجود سيدة متوفاة داخل مخزن بأحد العقارات.

وقد انتقل المقدم أحمد يحيي رئيس مباحث المطرية إلى مكان البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحبة المخزن بسبب خلافات مالية وتم القبض عليها عقب إصدار إذن من النيابة العامة وأقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

مقتل سيدة في المطرية بائعة خردة تقتل سيدة مباحث المطرية مدير أمن القاهرة رئيس مباحث المطرية

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