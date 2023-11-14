اعترافات ضحايا قاهر الأطفال بالجيزة: "ضيع طفولتنا وأجبرنا على التسول"

اعترافات صادمة أدلى بها ضحايا مسجل خطر، الذي أضاع طفولتهما بإجبارهما على التسول في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

الطفلان الضحية وقفا أمام جهات التحقيق وكشفا عن حجم المعاناة مع هذا المسجل، وكشفا أنه هددهما بالتعدي عليهم بالضرب بسلاح أبيض في حيازته، لإحبارهما على التسول في شوارع الجيزة.

وقال الطفلان إنهما خوفا من بطشه جعلهما يمتثلان لأوامره، ونزلا إلى الشوارع لاستجداء المارة والحصول منهم على أموال، وكشفا أنهما عقب عودتهما يقوم المسجل بأخذ الأموال التي تحصلا عليه بالقوة.

وقد واجهت جهات التحقيق المسجل خطر بما ورد من أقوال على لسان الطفلين الضحيتين وقد أقر بها، واعترف بإجبارهما على التسول.

كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط مسجل خطر لاستغلاله الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهما كرهًا عنهم، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي وبحوزته سلاح أبيض-ومبلغ مالى وبصحبته طفلين يجبرهما على التسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.