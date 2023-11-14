وزير فلسطينى سابق: الاحتلال فقد توازنه.. ومصر وحدها صاحبة السيادة على سيناء

وزير فلسطيني سابق: دعوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور نبيل عمرو، القيادي بحركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الدعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لدول العالم تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي فقد توازنه، ويعاني من خلل وعجز وفقدان للثقة بعد فشلهم في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة عبر"زووم" لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدول التي تسرعت في تبني الرواية الإسرائيلية لا تتبنى فكرة التهجير، مشيرًا إلى أن هذا الجيش العملاق الذي كان يقال إنه سيودي بالشرق الأوسط كله يقف عاجزًا أمام مدينة ولا يعرف أن يدخلها.

وتابع: أمريكا فكرت أن الجيش العملاق الذي فتحت له مخازنها من الممكن أن ينهي الحرب في شهر ولكنهم لم يقدموا شيئًا.

لا أحد يملك السيادة على سيناء إلا مصر

وأكد أن الحديث عن التهجير قديم، وعاد مجددًا بعد حديث أحد الضباط الإسرائيليين وعلق: لا أحد يملك السيادة على سيناء سوى مصر.