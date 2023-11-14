عادل حمودة: الجيش الإسرائيلى لم يحقق أى هدف ملموس حتى الآن

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الجيش الإسرائيلي لم يستطع تحقيق شيء ملموس حتى الآن، أو حل مشكلة المحتجزين أو القضاء على حماس، ولم يستطع أكثر من ضرب الأطفال والنساء ودك المدنيين، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب حقيقي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تطلب توقف الحرب رغم أن القرار في يدها، لأنه في النهاية ستدفع إسرائيل الثمن غاليا في مثل هذا الأمر.

وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ 400 شخصية من منظمات حكومية أمريكية وموظف كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أعلنوا اعتراضهم على الحرب على غزة، ومن هنا يمكن القول إن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل ليست معلنة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تفخر به الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم السلاح لأوكرانيا، فإنها تخفي السلاح الذي تقدمه لإسرائيل، خوفا على مصالحها في العالم العربي، وزيادة الضغط الداخلي من الجهات الحكومية الأمريكية.

وأوضح حمودة، أن هناك أسلحة حديثة تستخدمها إسرائيل ولا يُكشف عنها، ولكن يسهل الكشف عن طريق البورصة الأمريكية، حيث ارتفعت أسهم شركات السلاح بشكل كبير، مؤكدًا أن هناك أرباحا مفرطة على حساب الفلسطينيين وأهالي قطاع غزة.