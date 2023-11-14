الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اعتراض صاروخ أرض- أرض فى إيلات قادم من اليمن

صاروخ
صاروخ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، باعتراض صاروخ أرض-أرض في إيلات قادم من اليمن؛ بحسب إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك رشقات صاروخية انطلقت من قطاع غزة، وقد أعلنت كتائب القسام مسئوليتها عنها ردًا على استهداف المدنيين في غزة، مشيرةً إلى أن الإسعاف الإسرائيلي وهيئة البث الرسمية أكدت أن هناك صواريخ قد سقطت على العديد من المباني والمركبات الإسرائيلية في تل أبيب، ما أدى إلى إضرام النيران في بعض المناطق المفتوحة، على الرغم من تمكن القبة الحديدية من اعتراض بعض هذه الصواريخ، إلا أن الرشقة الصاروخية كانت كبيرة نسبيًا نظرًا لما أحدثته من أضرار.

صاروخ أرض-أرض إيلات اليمن

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