ضربة معلم.. الجمهور يحتفى بحصول «المتحدة» على بث مباريات «الفراعنة» فى تصفيات كأس العالم

احتفى الجمهور المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة من محبى الرياضة، بنجاح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الحصول على حقوق البث التليفزيونى لمباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، بعد جولة مفاوضات استمرت قرابة ثلاثة أشهر، ويستهل «الفراعنة» مشواره، غدًا الخميس، بمباراة منتخب جيبوتى، حيث تُعرض المباريات على شبكة قنوات «أون تايم سبورتس».

ووقعت إدارة القطاع عقدًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، حصلت بموجبه على حق البث التليفزيونى لكل مباريات المنتخب المصرى فى تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشات شبكة قنوات «أون تايم سبورتس»، كما اشتمل العقد، ولأول مرة فى تاريخ الإعلام المصرى، على حقوق بث ملخصات جميع مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، إضافة لعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات المونديالية.

وستمكن هذه الحقوق قنوات «أون تايم سبورتس» من تقديم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد المصرى والعربى أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة على مدار العامين، سواء من خلال البث التليفزيونى للمباريات أو الاستديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التى سيتم إنتاجها خصيصًا لمباريات التصفيات الإفريقية.

وتنطلق مباريات التصفيات فى منتصف نوفمبر الحالى، وتختتم فى أكتوبر ٢٠٢٥، وجرى تقسيم المنتخبات الإفريقية الـ٥٤ المشاركة إلى ٩ مجموعات، تضم كل مجموعة ٦ منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، كما يشارك أفضل ٤ منتخبات من أصحاب المركز الثانى فى ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتى وسيراليون وإثيوبيا وغينيا.

ويبدأ «الفراعنة» مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتى فى استاد القاهرة غدًا الخميس ١٦ نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون الأحد ١٩ نوفمبر فى ليبيريا.

يذكر أن نهائيات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك فى تنظيم مشترك بمشاركة ٤٨ منتخبًا لأول مرة فى تاريخ المونديال.

التجهيز لبرامج متنوعة تستند إلى ملخصات مباريات باقى المنتخبات

وخاض قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة برئاسة أسامة الشيخ، جولة عصيبة من المفاوضات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، من أجل الحصول على حقوق بث جميع مباريات المنتخب المصرى فى تصفيات كأس العالم، بالتنسيق مع عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المتحدة، وعدد من قيادات الشركة، منهم المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالمتحدة.

وتكللت المفاوضات بنجاح كبير وتفوق على عدد كبير من القنوات والتليفزيونات العربية والإفريقية التى استطاعت بالفعل الحصول على حقوق مباريات منتخباتها فى تصفيات كأس العالم، حيث استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحصول على حقوق بث جميع ملخصات مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ومن المقرر أن تعد شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» حزمة من البرامج الخاصة بالتصفيات الإفريقية.

وعلمت «الدستور» أن هناك تطورًا فى مجال برامج «الديجيتال»، حيث سيتم توجيه بعض البرامج لعدد من الدول العربية وشمال إفريقيا، وسيتم استخدام حقوق «الملخصات» فى عدد من البرامج على القنوات التقليدية وفى قطاع «الديجيتال» على مدار السنوات المقبلة، حتى انتهاء التصفيات فى طفرة جديدة لقطاع قنوات الرياضة.

جهود للحصول على حقوق بث بطولات ضخمة وألعاب فردية تشارك فيها مصر

يأتى حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية التعاقد مع «فيفا» لبث مباريات مصر فى تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التليفزيونية الفترة المقبلة، التى بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدورى الإفريقى لكرة القدم، أحدث البطولات الإفريقية، التى شارك فيها نادى الأهلى وحصل عليها نادى صن داونز الجنوب إفريقى، وكانت نقلة فى عالم النقل التليفزيونى فى القارة الإفريقية، وبفضل مجهودات الشركة استطاع القطاع الحصول على كل مباريات البطولة وليس مباريات نادى الأهلى فقط.

وتجرى إدارة القطاع حاليًا عددًا من المفاوضات للحصول على عدد كبير من الحقوق لكل الألعاب الفردية والجماعية، خاصة ممثلى منتخبات مصر فى كل الألعاب.

ويضع القطاع حاليًا اللمسات الأخيرة للتعاقد على بطولة كبيرة وضخمة ستكون مفاجأة للجمهور المصرى، وسيتوجه القطاع خلال الفترة المقبلة للحصول على كل الحقوق الممكنة للأندية المصرية فى البطولات الإفريقية، وسيتم الخروج عالميًا للحصول على بعض الحقوق.

تطوير صورة البث التليفزيونى بكاميرات ذكية ثابتة وطائرة بجودة فائقة

خلال الأشهر الماضية، عقدت إدارة القنوات الرياضية بالمتحدة جلسات عمل متواصلة، برئاسة أسامة الشيخ، مع عدد من قيادات رابطة الأندية المحترفة المصرية واتحاد الكرة وعدد من قيادات التليفزيون المصرى، وجرى الاتفاق على تطوير صورة النقل التليفزيونى للدورى المصرى والألعاب الرياضية المصرية.

وعلى مدار الجولات الست الماضية من الدورى المصرى، جرى نقل جميع المباريات بجودة «إتش دى» وباستخدام تقنيات جديدة للمرة الأولى فى نقل الدورى المصرى، منها «الواير كام»، أو «الكاميرا المعلقة على حبل»، فى معظم المباريات مع استخدام «الستيدى كام» فى جميع المباريات بعدد يصل إلى كاميراتين فى بعض المباريات، إضافة إلى كاميرات «السلو موشن»، أو التصوير البطىء فى كل المباريات، مع «الدرون»، أو الكاميرات الطائرة، فى عدد من المباريات، وجارٍ التطوير بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لإعادة رونق النقل التليفزيونى المصرى إلى الريادة مع اشتعال منافسة الدورى المصرى الذى يعود حاليًا إلى مكانته الطبيعية.