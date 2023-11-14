الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

“مرصد الأزهر” يُنظم ندوة لتحصين طلاب جامعة حلوان ضد الأفكار المتطرفة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم مرصد الأزهر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، ندوة لعدد من طلاب جامعة حلوان، لتوعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعقد المرصد خلال اليوم محاضرتين، تم خلالهما الاستماع إلى آراء الطلاب والرد على استفساراتهم إضافة إلى عرض لأبرز الملفات التي يتناولها المرصد بالبحث والتحليل. 

وقدم المحاضرة الأولى اللواء أركان حرب بهجت محمد فريد، ودارت محاضرته حول الهوية الوطنية لدى أبناء الشعب المصري، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ عليها ومفندًا ما تتعرض له من مخاطر.

كما حذر  الشباب من الانسياق وراء الشائعات الموجودة باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرق إلى جهود الدولة المصرية في كافة المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بذلتها وما زالت تبذلها من أجل الحفاظ على الدولة.

وألقى المحاضرة الثانية الدكتور حمادة شعبان المشرف على وحدة الرصد باللغة التركية بالمرصد، حيث تناول عدة محاور متعلقة بالتطرف والعوامل المؤدية إليه واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب إضافة إلى استعراض مجموعة من شهادات العائدين والعائدات من صفوف التنظيمات الإرهابية.

كما استعرض الدكتور شعبان في محاضرته القيم الإنسانية والاجتماعية ودور الشباب في ترسيخها في المجتمع، مؤكدًا أن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والتعايش وقبول الآخر في إطار من التسامح، يعد جزءا لا يتجزء من الرواية المضادة للخطاب الإعلامي للتنظيمات المتطرفة.

جدير بالذكر أن هذا هو العام الثالث على التوالي لبرنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب»، الذي ينفذه مرصد الأزهر بالتعاون مع وزارة الشباب المصرية، حيث بدأت فعاليات البرنامج في 21 مارس 2021، واستقبل فيها المرصد حتى الآن أبناء أكثر من 20 جامعة مصرية.

وزارة الشباب والرياضة ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف طلاب جامعة حلوان

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