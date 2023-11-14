الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مشفرة ومؤمنة ".. كل ما تريد معرفته عن رخص القيادة الجديدة (فيديو)

الرخصة الجديدة
الرخصة الجديدة

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن رخص القيادة الجديدة مؤمنة، ومزودة بشريحة ذكية عكس الرخص القديمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الشريحة الموجودة برخص القيادة الجديدة تحتوي على كل المعلومات الخاصة بصاحبها.

وأشار قريطم، إلى أن رخص القيادة الجديدة، مصنوعة من أفضل الخامات تجعلة أكثر تحملًا لكافة عوامل التلف، مشيرًا  إلى أن الرخص الجديدة مصممة طبقًا للمعايير الدولية "ايزو".

ونوه قريطم، أن الرخصة الجديدة، يمكن من حق صاحبها أن يعادل الرخصة لتصبح دولية بشكل سلس، من خلال طلب المرخص ذلك.

أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الرخصة الجديدة تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالمرخصة، والمهنة وبيانات السيارة باللغة العربية والإنجليزية.

مشفرة ومؤمنة رخص القيادة الجديدة اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق صالة التحرير الرخصة الجديدة

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