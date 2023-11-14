الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جماعة الحوثى تتوعد الاحتلال باستهداف سفنه قرب باب المندب

عبدالملك الحوثي
عبدالملك الحوثي

أعلن زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي الثلاثاء، عن أن الجماعة استهدفت إسرائيل بطائرات دون طيار وصواريخ، أمس الإثنين، متوعدًا بتنفيذ عمليات إضافية واستهداف السفن الإسرائيلية قرب مضيق باب المندب.

جاء ذلك في أول خطاب متلفز منذ إعلان الحوثيين شن هجمات على إسرائيل، بثته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

وقال الحوثي في خطابه: "الإخوة في القوة الصاروخية والطيران المسير نفذوا عمليات ضربت أهدافًا للعدو الإسرائيلي كان آخرها عملية يوم أمس (الإثنين)".

أضاف: "سيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو في غير فلسطين، ولن نتوانى عن فعل ذلك".

وهدد زعيم الحوثيين باستهداف المصالح البحرية لتل أبيب، قائلًا: "سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه وليعرف بهذا كل العالم".

وتابع "عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".

أشار الحوثي إلى أنه "منذ بداية الأحداث في فلسطين وصلتنا رسائل التهديد والترغيب من الجانب الأمريكي، وكلها لم نكترث لها".

وفي 31 أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز"، أعقبها الكشف عن أكثر من عملية أخرى.

ومنذ 39 يومًا، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفًا و240 قتيلًا فلسطينيًا، بينهم 4 آلاف و630 طفلًا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلًا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الإثنين.

الحوثيين اليمن عبدالملك الحوثي إسرائيل السفن الإسرائيلية الدرونز

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