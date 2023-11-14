دوري المحترفين.. لافيينا يتعادل مع حرس الحدود 2-2 والقناة مع الاتصالات بالنتيجة نفسها

تعادل لافيينا مع حرس الحدود بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب الأسيوطي في ختام الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين وأدارها الحكم إبراهيم محجوب ليرتفع رصيد لافيينا إلى 15 نقطة ورصيد حرس الحدود إلى 14 نقطة .

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم إسلام سمير لحرس الحدود في الدقيقة السادسة وتعادل حازم أبوسنة للافيينا في الدقيقة 18 واحتسب الحكم إبراهيم محجوب ركلة جزاء لحرس الحدود نتيجة عرقلة إسلام سمير اعترض عليها الجهاز الفني ولاعبو لافيينا وقام الحكم بالغائها بعد الرجوع لمساعده .

في الشوط الثاني دفع أحمد عيد عبد الملك باللاعب أوين بدلا من هشام نيمار في الدقيقة 58 ثم أشرك عسلية بدلا من قاسم ربيع ونجح عمر عسلية في تسجيل الهدف الثاني لفريق لافيينا في الدقيقة 73 ونجح أحمد فتحي فيليكس فس إدراك التعادل لحرس الحدود في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وقام الحكم بطرد شيكو لاعب لافيينا ووائل حبيب مدير الكرة.

وفي ملعب السكة الحديد بالقاهرة، تعادل السكة الحديد مع بروكسي بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حامد فهيم ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 11 نقطة ورصيد بروكسي إلى تسع نقاط.

في الشوط الثاني أجري أمير عزمي مجاهد المدير الفني للسكة الحديد تغييرين في الدقيقة 57 بنزول محمود عبد العاطي وسامى عبد الستار ومحمد أشرف بدلا من محمد عصام ومحمد جمال وجون إيفيري ثم أشرك إبراهيم عبد الخالق بدلا من محمد جمال الكارتة في الدقيقة 65 وأخيرا لعب إسلام الفار بدلا من محمود كشلط 74 واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع دون أن تتغير النتيجة .

بينما في الإسماعيلية أهدر القناة فوزا كان في متناول لاعبيه وتعادل مع الاتصالات 2-2 في المباراة التي أدارها الحكم أسامة إسماعيل ليرتفع رصيد القناة إلى 12 نقطة ورصيد الاتصالات إلى 11 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القناة بهدف سجله أميدي مواندا في الدقيقة 18 وفي الشوط الثاني سجل سايكو كونتيه الهدف الثاني في الدقيقة 66 ثم سجل ياسر زحلق هدف الاتصالات من ركلة جزاء في الدقيقة 77 وفي الوقت بدل الضائع سجل أحمد نبيل مانجا هدف التعادل للاتصالات وتوقفت المباراة لاعتراض لاعبي القناة على أن الهدف تسجيله بعد انتهاء الوقت بدل الضائع .