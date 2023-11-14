الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لويس دياز يلتقي بوالده لأول مرة منذ اختطافه

لويس دياز ووالده
لويس دياز ووالده

التقى لويس دياز لاعب منتخب كولومبيا وليفربول الإنجليزي، منذ قليل بوالده لأول مرة منذ عملية اختطافه منذ أسابيع.

وتقابل دياز مع والده منذ قليل في معسكر منتخب كولومبيا استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.

 

كان مانويل دياز قد تم اختطافه مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، وقد تم إطلاق سراح والدة دياز سريعا.

وتبين أن تلك الجماعة مناهضة للحكم في كولومبيا وقامت بفعل ذلك.

وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

بيان جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي

وجاء في بيان: "الاتحاد الكولومبي يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكنا".

أضاف: "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر".

وتابع البيان: "في كولومبيا لابد أن تظل اللعبة مركزا للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".

تفاصيل اختطاف والد لويس دياز لاعب ليفربول

كان رئيس الوفد الحكومي، أوتي باتينيو، أعلن الخميس الماضي، في محادثات السلام مع تلك الجماعة، عن أن الجهة المسئولة عن اختطاف دياز وزوجته سيلينيس مارولاندا، والديّ المهاجم الكولومبي، السبت الماضي، في بلدة بارانكاس، في إقليم لا جواخيرا عندما كانا يستقلان سيارتهما، هي "وحدة تابعة لجيش التحرير الوطني".

وتم إطلاق سراح مارولاندا بعد ساعات، إلا أن المتمردين يحتجزون والد اللاعب كرهينة.

ومنذ أن أصبحت عملية الاختطاف معروفة، تزايدت المطالبة بالحرية من جانب الكولومبيين، كما تزايدت إدانة جيش التحرير الوطني لإصراره على ارتكاب هذه الجريمة.

وفي يوم السبت نفسه، أطلقت الشرطة والقوات العسكرية عملية بحث واسعة النطاق برًا وجوًا في منطقة بارانكاس، المتاخمة لفنزويلا، شارك فيها ما لا يقل عن 250 رجلًا.

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