الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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مصر

باحث مصري يسجل براءة اختراع دولية في النانوتكنولوجي وأمراض النباتات

الدكتور محمد أحمد
الدكتور محمد أحمد موسى الشاروني

أشاد الدكتور محمود قمحاوي، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية،  بدور معمل النانو تكنولوجي التابع للمعهد في توظيف العلوم التكنولوجية المتقدمة مثل النانوبيوتكنولوجى والكيمياء التطبيقية فى مجال مكافحة أمراض النبات، مؤكدا إنه لا أمل لمصر في التقدم الاقتصادي بدون بحوث علمية متطورة تخدم القطاع الزراعي وتحقق طموحاته.

وأعلن قمحاوي، عن حصول الدكتور محمد أحمد موسى الشاروني، الباحث بذات المعهد- والمدير الفنى لمعمل النانوتكنولوجي، على براءة اختراع دولية من مكتب براءات الاختراع الأمريكى United States Patent and Trademark Office - وذلك تحت رقم (US011805773B1، Egypt) فى تبتكار مركب كيميائى آمن وذكى يمكن من ذو فعالية فائقة فى مكافحة عدد من الأمراض النباتية الفطرية والتى تسبب خسائر فادحة للمحاصيل الزراعية خاصة فى ظل التاثيرات السلبية المتزايدة للتغيرات المناخية عالميا.

 وأوضح مدير المعهد أنه وفقا للبراءة فقد تم إنتاج وتوظيف مركب كيميائى ينتج لأول مرة عالميا (وتخليق عدد من مشتقاته  كيميائيا)، للعمل كمضاد فطرى عالى الفعالية بأقل تركيزات ممكنه ودمجه بنظام نانومترى محكم آمن وذكى داخل انسجة النبات المصابة بالمسبب المرضى المستهدف. 

تسجيل براءة اختراع دولية في النانوتكنولوجي وأمراض النبات

ويقول الباحث، إن هذا النظام النانومترى يتمتع بتخصصية عالية وذكية فى التعرف على المسبب المرضى المستهدف دون غيره وذلك من خلال نظامين متطورين أحدهما من خلال تتبع أحد بروتينات المسبب المرضى المستهدف المميزة له ومكافحته بأقل تركيزات ممكنه داخل سيتوبلازم الخلية النباتية المصابة. 

ووفقا لبراءة الاختراع، فإنه تم تجربة هذا المركب على نطاق واسع لعدة أعوام  تحت ظروف مناخية مختلفة، وأوضحت نتائجه كفاءة عالية فى مكافحة عدد من الأمراض النباتية الهامة ومسبباتها ومن أهمها مسببات أمراض (الذبول الفيوزاريومى لعدد من لمحاصيل الخضر، أعفان الجذور، العفن الرمادى على الفراولة & الطماطم)، وبالتالى من الممكن استخدامه بشكل آمن وفعال فى برامج المكافحة المختلفة مما يقلل من أى خسائر فادحة للحاصلات الزراعية المصرية.

يذكر أن مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكي الذى تم منح الباحث براءة الاختراع،ه هو أكبر مكتب براءات اختراع بالعالم، حيث يخضع المتقدم إليه لنيل أي براءة منه لعدد من التقييمات العلمية طوال مراحل التقييم على أيدى نخبة من العلماء المتخصصين من جامعات عالمية في كل نقطة من فروع العلوم التي تناولتها موضوع البراءة وذلك قبل الموافقة على منح المتقدم براءة الأختراع.

وأوضح مدير المعهد أن معهد بحوث أمراض النباتات يعمل على دعم شباب الباحثين المتميزين محليا ودوليا بتهيئة المناخ المناسب لهم لدفعهم على الابتكار والمنافسة الدولية في مجال البحث العلمي وبناء تعاون دولي علمي بين مختلف الهيئات البحثية بدول العالم لخدمة الوطن الحبيب مصر، بتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

محمود قمحاوى مدير معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية رئيس قسم بحوث الفطريات معمل النانو تكنولوجي

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