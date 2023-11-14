"النقل" تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد

ناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد, لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للممتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وأضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كg عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

توعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية

جاء ذلك فى إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا" وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

السكة الحديد ملكية عامة للشعب والحفاظ عليها مسئولية مشتركة

وأشارت وزارة النقل فى بيانها اليوم إلى أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب، والحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة، لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كل التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة، وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة، والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.

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القاء احد المواطنيين القمامة على شريط سكه حديد