موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة لتصفيات مونديال 2026

أصبح البحث عن موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل، على مدار الساعات الماضية.

موعد مباراة منتخب مصر و جيبوتي بتصفيات مونديال (2026)

من المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني الأول نظيره منتخب جيبوتي، في تمام السادسة من مساء الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي (الرعب)، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمزمع إقامته في كلا من (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال (2026)

تنقل مباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب جيبوتي، في تمام السادسة مساء الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة منتخب مصر ونظيره جيبوتي، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

قائمة المنتخب الوطني الأول لمواجهة جيبوتي بتصفيات مونديال (2026)

وكان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قرر استدعاء 22 لاعبا لقائمة الفراعنة، خلال مواجهتي جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الزمالك محمد صبحي حارس المرمى، وأحمد فتوح الظهير الأيسر، على الرغم من أزمتهم الأخيرة مع القلعة البيضاء، وعرضهم للبيع.

محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي ومحمد هاني، وعمر كمال وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي، ورامي ربيعة ومحمد حمدي، وأحمد فتوح ومحمد النني، وطارق حام ومروان عطية، وحمدي فتحي وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، ومحمود حمادة ومصطفي فتحي، وحسين الشحات ومحمد شريف.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة قنوات أون تايم سبورت، قد نجحت في الحصول على كافة حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الأول بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، سواء هنا داخل مصر أو خارجها.

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم (2026)

- درجة ثالثة يسار علوي وسفلي 30 جنيه.

- الدرجة الثانية 50 جنيه.

- الدرجة الأولى شمال 75 جنيه.

المقصورة الرئيسية 250 جنيه.

وعقب مواجهة المنتخب الوطني الأول أمام جيبوتي، لديها مواجهة أخرى أمام منتخب سيراليون، من الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى، والتي تضم كلا منتخبات جيبوتي وسيراليون، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وإثيوبيا.