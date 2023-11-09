الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المنتخب الوطني الأول
المنتخب الوطني الأول

أصبح البحث عن موعد مباراة  المنتخب الوطني الأول أمام نظيره جبيوتي، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل الآن.

موعد مباراة المنتخب الوطني الأول ضد جيبوتي بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)

ويستهل المنتخب الوطني الأول، مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، بمواجهة نظيره جيبوتي، في السادسة مساء الخميس المقبل 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى، من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والتي تضم كلا من منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، وهم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

وتجدر الإشارة إلى أن البرتغالي، روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، قد أعلن اليوم الخميس، عن قائمة المنتخب الوطني الأول، لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الزمالك محمد صبحي حارس المرمى وأحمد فتوح الظهير الأيسر، على الرغم من أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك، وإيقافهم مع عرضهم للبيع وإحالتهما للتحقيق.

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قائمة المنتخب الوطني الأولى لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال (2026)

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.

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