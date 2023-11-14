الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ببضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39733 طن تشمل: 6720 طن يوريا و4213 طن رمل و19200 طن ملح و3800 طن مولاس و5800 طن بضائع متنوعة.

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حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60080 طن تشمل:  9696 طن خردة  و 7455 طن حديد و9500 طن سكر و2257 طن عدس و1316 طن بذرة كتان و2900 طن فول صويا و1385 طن خشب زان و8323 طن قمح و10000 طن ذرة و4486 طن فول و2762 طن ابلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 614 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 307 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4514 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78281 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 405273 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2465 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6027 شاحنة.

خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا

يذكر أن الحكومة اعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا، تم تنفيذ البعض ويتم تنفيذ البعض الآخر بإجمالـي تكلفة 129 مليـار جنيـه، ويشـمل تطويـر الموانـئ المصريـة إنشاء أرصفـة جديـدة بإجمالـي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق تتـراوح مـن 15 إلـى 18 متـرًا، فيسـتهدف وصـول إجمالـي أطـوال الأرصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم.

وكذا إنشـاء حواجـز أمـواج بإجمالـي أطـوال 15 كـم، ويسـتهدف تعميـق الممـرات المالحيـة لتسـتوعب الموانئ  185 مليـون طـن سـنويًا، وأن تسـتوعب 22 مليـون حاويـة بـدلًا مـن 12 مليـون حاويـة مكافئـة سـنويًا.

وتتضمـن اسـتراتيجية الموانئ الجديـدة أيضًا خططًا لتحسـين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيـا أفضـل لتحسـين البنية التحتيـة، وجعل الخدمات اللوجسـتية عاملًا مهمًا. 

وسـاعدت الحلـول التكنولوجيـة فـي خفـض زمـن الإفـراج الجمركـي إلـى 50% وفقـًا لدراسـة تـم إجراؤها بالتعـاون مع البنـك الدولي.

ميناء دمياط أرصفة موانيء الهيئة موانيء وزير النقل وزارة النقل

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