مصر تسحق رواندا 3/0 في بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

فاز منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال بثلاثة أشواط دون رد على نظيره الراوندى فى بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تستمر حتى السبت المقبل، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024، جاءت نتيجة الأشواط، 25/16، 25/17، 25/18، سيطر منتخبنا على المباراة من بدايتها، وتمكن من حسم اللقاء ليعتلى مجموعته بعد الفوز على العراق فى مباراة الافتتاح 3/0، ثم الفوز اليوم على المنتخب الرواندى بنفس النتيجة.

وتقام اليوم 11 مباراة، منها خمس مباريات فى منافسات الرجال، حيث لعب منتخبنا مع نظيره الرواندى، ويلعب منتخب الجزائر مع إيران، والهند مع البرازيل، أوكرانيا مع بريطانيا، وفرنسا مع ألمانيا، وفى منافسات السيدات تقام اليوم ست مباريات فيلعب منتخب سلوفينيا مع كندا، أوكرانيا مع هولندا، ومصر مع ألمانيا، كندا مع أوكرانيا، والبرازيل مع سلوفينيا، ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب السيدات لتحقيق أول فوز له فى البطولة على حساب المنتخب الألمانى القوى، بعد أن خسر منتخبنا من الصين ورواندا أمس.



يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان ، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.